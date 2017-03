Biblioteka Marynarki Wojennej z imieniem Lecha Kaczyńskiego

Minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz uczestniczył dziś w uroczystości nadania Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej imienia Lecha Kaczyńskiego.

Szef MON podczas niedzielnej uroczystości podkreślał, że nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego jest wielkim wyróżnieniem zarówno dla biblioteki i Akademii, jak i dla Marynarki Wojennej i polskiej armii.

Minister przywołał również dorobek zmarłego prezydenta dla polskich Sił Zbrojnych.

"Decyzje kluczowe, związane z modernizacją polskiej armii, decyzje kluczowe związane ze strukturą polskiej armii, w tym także te, które zaowocowały przyjęciem ustaw decydujących o nadaniu polskiej armii nowego kształtu personalnego, odrzucającego spuściznę komunistyczną, to jest dorobek Lecha Kaczyńskiego, który będzie towarzyszył armii polskiej już na zawsze. Jeżeli tutaj na Wybrzeże, do Gdyni, do Akademii Marynarki Wojennej wraca prezydent, to musi wrócić także wcześniej, czy później dowództwo polskiej Marynarki, bo trudno sobie wyobrazić, by gdzie indziej było dowództwo, niż jej prezydent - poinformował szef MON, zapowiedając przeniesienie dowództwa Marynarki Wojennej z Warszawy do Gdyni. (...) I wróci także modernizacja polskiej Marynarki, i wrócą także niezbędne, nowoczesne skuteczne zmiany, które przyniosą chwałę polskiej Marynarce i skuteczność działania" - zapewnił Antoni Macierewicz.

W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina śp. Prezydenta RP.

Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej jest najnowocześniejszym tego typu obiektem na Pomorzu. Data uroczystości nie jest przypadkowa, gdyż w tym dniu mija dokładnie 10 lat od momentu wizyty śp. Lecha Kaczyńskiego w AMW. Był to jedyny urzędujący Zwierzchnik Sił Zbrojnych, który odwiedził Akademię.

ajk/MON_GOV_PL, Fronda.pl

Źródło: Twitter/MON_GOV_PL