Białystok: Dziesiątki kontrmanifestacji w dniu homoparady! Wśród nich... Marsz w obronie disco polo

Wojtek Polak 29.6.19 16:40

BRAWO BIAŁYSTOK! do lewackich zboczonych dewiantów.niema tolerancji do promowania homo-szamba {pływajcie sobie we własnym szambie sami w domach nie wylewajcie go na ulice}niema tolerancji dla zboczonych terrorystów z lgbt+wszelkie dewiacje. STOP z lewackim nazistowskim terrorem.