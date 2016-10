Biały protest - módlmy się w intencji nienarodzonych!

reklama

Fot. Flickr

Biały protest, o którym informacje w serwisach społecznościowych oznaczane są hasztagiem #bialyprotest, jest odpowiedzią osób sprzeciwiających się mordowaniu nienarodzonych, bezbronnych dzieci. Opowiadający się za obroną życia Polacy organizują się dzisiaj, między innymi w kościołach.

Biały protest ma być odpowiedzią na lewackie, feministyczne agitacje, których uczestnicy chcieliby często nie tylko powstrzymania prac nad zaostrzeniem ustawy, ale wręcz jej liberalizacji. Jak podaje radiomaryja.pl – jedną ze wspólnot katolickich, które biorą udział w białym proteście jest Karmelitańska Wspólnota Nowej Ewangelizacji „Solniczka” z Wrocławia”. Jej uczestnicy będą modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia:

„Proponujemy biały protest polegający na tym, że jako osoby wierzące, przyjmujemy dekalog jako wykładnie jakichkolwiek rozstrzygnięć we wszystkich problemach dotyczących życia. Proponujemy poparcie dla projektu obywatelskiego, który nie definiuje słowa wybór, jako wybór pomiędzy śmiercią, a życiem, ale pomiędzy tym, jak pomóc kobietom, które niekoniecznie i nie w każdym przypadku miały intencje począć to życie. Nie chcemy, żeby jakiekolwiek życie, które jest darem od Boga było dyskutowane w sensie prawa, do tego, czy ma prawo się urodzić, czy ma zostać aportowane” – mówi Elżbieta Kuczyńska-Kula z Parafii Opieki św. Józefa z Wrocławia”

Ponadto – w Internecie funkcjonuje też hasztag #IdęwPoniedziałekdoPracy – podkreślający, że obrońcy życia nie mają zamiaru rezygnować z dnia pracy w intencji chorych, lewackich ideałów.

dam/radiomaryja.pl/Fronda.pl

3.10.2016, 14:30