Białoruś zorganizuje referendum ws. połączenia z Rosją

Aneksja Białorusi odbędzie się "pod przykrywką" ogólnokrajowego referendum? Wszystko wskazuje na to, że Aleksander Łukaszenka złapał się ostatniej deski ratunkowej i odda decyzję w ręce obywateli. Władimir Putin może być pewny sukcesu?

Słowa wypowiedziane przez głowę państwa natychmiast odbiły się szerokim echem w białoruskich i rosyjskich mediach. Eksperci nie mają wątpliwości, że ruch wykonany przez Łukaszenkę to zrzucenie z siebie odpowiedzialności za bardzo prawdopodobną aneksję Białorusi. Jeśli faktycznie referendum zostanie zorganizowane, to wówczas będzie on mógł stworzyć wrażenie, iż decyzja została podjęta nie przez rząd w Mińsku ale przez obywateli kraju.