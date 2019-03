Białoruś i Rosja ze wspólną walutą. Zgoda Łukaszenki

Mówi do mnie retorycznie: Posłuchaj, to oczywiście będzie rubel. Mówię: Oczywiście, rubel. I my mamy rubla i Wy macie rubla, więc po co mielibyśmy wymyślać talara. Rubel. Ale nie w tym pytanie. To będzie nie rosyjski, ani nie białoruski rubel, to będzie nasz wspólny rubel – wspominał Łukaszenka.