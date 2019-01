Biada Kanadzie. Ks. Bortkiewicz z przerażeniem o eutanazji

,,Jeżeli komukolwiek przypisujemy decyzję stanowienia o życiu, to jest to decyzja irracjonalna. Człowiek nie jest decydentem, nie jest panem swojego życia ani w momencie jego początku, ani też nie ma prawa być panem życia w jego stadium finalnym. Przypisywanie prawa decydowania o własnym życiu dokonuje się w odniesieniu do ludzi młodych, którzy dzisiaj bardzo często poddani są różnym stanom depresyjnym, rozchwianiom emocjonalnym. Samo to jest już wyrazem pogardy dla tych ludzi, dlatego że zamiast w takich sytuacjach służyć im pomocą – skazuje się tych ludzi na niebyt, na nieistnienie. To przerażający objaw zdziczenia cywilizacyjnego'' - powiedział ks. prof. Bortkiewicz.