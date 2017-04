Bezrobocie w Polsce ciągle spada!

reklama

Stopa bezrobocia wyniosła w marcu 8,2 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 pkt. proc. - podało MRPiPS. Spadki odnotowano we wszystkich województwach. Liczba bezrobotnych w końcu marca wyniosła 1 mln 325,7 tys. osób i w porównaniu do lutego spadła o 57,7 tys.

Jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,7 punktu proc. - z 9,9 proc. w marcu 2016 r. do 8,2 proc. w marcu br. "To są kolejne znakomite informacje dotyczące rynku pracy" - oceniła minister Elżbieta Rafalska.

Wiceminister Stanisław Szwed nie wykluczył, że w kolejnych miesiącach bezrobocie spadnie poniżej 8 proc., a na koniec roku może wynieść 7 proc. "Myślę, że byłby to dobry wynik" - dodał.

W analogicznym okresie ubiegłego roku (luty 2016 r. - marzec 2016 r.) natężenie bezrobocia zmniejszyło się również o 0,3 punktu proc. (z poziomu 10,2 proc. do poziomu 9,9 proc.).

Resort podkreśla, że na przestrzeni ostatnich 26 lat, stopa bezrobocia w marcu nigdy nie była niższa niż odnotowana w marcu br. Liczba bezrobotnych wyniosła 1 mln 325,7 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca lutego spadła o 57,7 tys. osób.

Liczba bezrobotnych w końcu marca br. była o 274,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 do 0,6 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach.

Najsilniej (o 0,6 pkt.) natężenie bezrobocia spadło w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

