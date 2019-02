'Bezpieczna Ukraina to kamień węgielny całego regionu'

T.P. 22.2.19 17:30

Że by szczęście było pełne proponuję tak jak Danii odstąpiliśmy 80% spornego terenu Bałtyku aby móc sprowadzać drogi gaz z Norwegii to oddajmy jeszcze Litwinom Suwalszczyznę, Ukraińcom całe południowy wschód aż po Kraków a Żydom to co pozostanie. Wtedy i pokój i szczęście i zgoda zapanuje. Może już dość kosztem Polski wspierać USA i kraje nam wrogie? Oddać Duńczykom nienależny im obszar i jeszcze wmawiać jaki to wielki sukces.

Żałuję że głosowałem na PIS, tego błędu nie powtórzę.Być politykiem to nie to samo co być chorym z nienawiści do Rosjan i przez to działać na szkodę Polski.