Bezdzietny Szczerba o programie dla matek z dziećmi: 'Emerytura bez pracy'!

To przecież nie do pomyślenia, by dać kobietom wybór, czy wolą realizować się zawodowo, czy też poświęcić się rodzinie i wychowaniu dzieci! To przecież nie do pomyślenia, że pojawił się rząd, który nie pozostawia "na lodzie" rodzin wielodzietnych! Bezdzietny poseł Michał Szczerba zaatakował premier Beatę Szydło i jeden z pomysłów przedstawionych dziś przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Co ubodło Szczerbę? Propozycja dodatkowej, minimalnej emerytury dla kobiet z co najmniej czwórką dzieci, które, choć osiągnęły wiek emerytalny, nie mają uprawnień nawet do emerytury minimalnej.

"Rozpaczliwe szukanie uzasadnienia Szydło dla roli wicepremiera bez teki. Emerytury dla kobiet z czwórką dzieci bez jakiegokolwiek stażu pracy. Już 100 tys. młodych kobiet z powodu 500+ zrezygnowało z pracy. Teraz im mówi: rodźcie przynajmniej czworo i będzie EmeryturaBezPracy!"-napisał polityk.

"To musiala byc dream job jesli za 500 zl z niej zrezygnowaly"-odpowiedział mu Antoni Trzmiel, dziennikarz Do Rzeczy, Polskiego Radia i TVP.

Zapewniam Pana, że matka, która wychowa czwórkę dzieci przepracuje więcej niż Pan przez całe życie. A jej czwórka dzieci zapracuje na jej emeryturę

ajk/Twitter, Fronda.pl