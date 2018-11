Bezdomni pielgrzymują na Jasną Górę

Mazurkiem Dąbrowskiego dla Niepodległej rozpoczęła się 13. Pielgrzymka Bezdomnych. Ok. 700 osób przyjechało na Jasną Górę, aby tu odzyskać nadzieję. Choć liczba, tych którzy nie mają dachu nad głową maleje, to jednak problem bezdomności w Polsce wciąż jest duży. Według szacunków dotyka ponad 33 tys. osób.

Ci, którzy służą bezdomnym, podkreślają, że nikt nie traci domu z wyboru, zawsze jest to wypadkowa różnych problemów: eksmisji, wymeldowania, konfliktów rodzinnych, kredytów, uzależnień oraz braku pracy. Ci, którzy wyszli z bezdomności zauważają, że nigdy nie można tracić nadziei i trzeba walczyć: „Pięć lat temu postanowiłem coś zmienić w swoim życiu. Od czterech lat pracuję i chcę powiedzieć, że można, jak się chce, to można, trzeba uwierzyć.”.



Pielgrzymka była szczególną modlitwą za Polskę. Dziękczynieniem za jej historię i to, co ją stanowi. Jak podkreślił bp Andrzej Przybylski z Częstochowy, była ona także prośbą o to, by w polskiej przestrzeni nie zabrakło tych, którzy służą potrzebującym: „Żeby również w tej polskiej przestrzeni znalazły się domy i ludzie, którzy będą pochylać się wobec ubogich i potrzebujących, bo pewnie oni zawsze będą pośród nas. Byśmy zawsze mogli szerzej otwierać nasze serca”.