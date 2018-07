Bezczelność Schmidt nie zna granic! Internauci dali jej znać, co o tym sądzą

Po wczorajszej akcji z przemyceniem w bagażniku na teren Sejmu Pawła Kasprzaka, posłanka Joanna Schmidt powinna ze wstydu po prostu zamilknąć. Najwidoczniej jednak uważa, że postąpiła... dobrze. Na swoim twitterze zamieściła wpis, którego treść po prostu szokuje.

„Nie zgadzam się na to, aby w Polsce byli równi i równiejsi. Nie zgadzam się na to, aby w Polsce była łamana Konstytucja i prawo. Nie zgadzam się na to, aby polscy obywatele i obywatelki mieli zakaz wejścia na teren Sejmu. #SejmJestNasz”

- napisała dziś przed godziną 10. rano Schmidt.

To, jak bardzo słowa te są absurdalne również w kontekście wczorajszej akcji, próbowali uświadomić posłance internauci:

„Swietnie. Prosze oddac immunitet, ktory sprawia, ze jest pani rowniejsza i moze bezkarnie wozic ludzi w bagazniku oraz przemycac ich na teren strategiczny dla znaczenia panstwa, za co bez immunitetu dostalaby pani zarzut o terroryzm. To jak? Jest pani rowna czy rowniejsza? Smialo”

- odpisał jej profil „Żelazna Logika”.

Poniżej zamieszczamy inne, równie ciekawe komentarze:

Jak na was patrzę, to jestem za tym, by badania psychiatryczne kandydatów do sejmu były obowiązkowe, rzec jasna płatne z kieszeni kandydatów. W mojej opinii to co Pani wczoraj zrobiła to przestępstwo. Jeżeli ma Pani jakiekolwiek zdolności honorowe proszę zdać mandat poselski! — Marcin Rola (@MarcinRola89) 19 lipca 2018

Jakby tego się dopuścił zwykły Obywatel to by zrobili z niego największego przestępcę od Juraty po Zakopane. Marcinie im pojęcie Honor jest tak obce jak Hitlerowi słowo litość. — Janusz Święch (@janusz_swiech) 19 lipca 2018

Dlatego wprowadza ich Pani do sejmu w bagażniku? Wielce rozsądne... Niech Pani nie zapomni podkablować do Komisji Europejskiej jak to w Polsce trzeba ludzi w bagażnikach wozić. — Ewa Zajączkowska (@EwaZajaczkowska) 19 lipca 2018