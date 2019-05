Bezczelność!!! Jażdżewski: Czuję się obrońcą krzyża

Żeby nikogo nie obrazić 10.5.19 8:35



Składniki

6 porcji



3 ziemniaki

2 marchewki

1 pietruszka

4 jajka

3 ogórki kiszone

1/4 cebuli

1/2 jabłka

1 mała puszka zielonego groszku

ok. 1 szklanka majonezu

1 łyżeczka musztardy



Przygotowanie



Ziemniaki, marchewkę i pietruszkę umyć (nie obierać), włożyć do garnka, zalać wodą, posolić i gotować pod przykryciem do miękkości, przez ok. 40 minut.

Odcedzić, ostudzić, obrać ze skórek i pokroić w kosteczkę, włożyć do dużej miski.

Jajka ugotować na twardo (ok. 5 - 6 minut licząc od zagotowania się wody), pokroić w kosteczkę, dodać do miski z jarzynami.

Ogórki, cebulę oraz jabłko obrać i pokroić w kosteczkę, dodać do miski. Wsypać dobrze odsączony i osuszony groszek.

Całość doprawić solą (około 1/2 łyżeczki) oraz zmielonym czarnym pieprzem (około 1/2 łyżeczki). Wymieszać z majonezem (kilka łyżek zostawić do dekoracji) oraz musztardą.

Przełożyć do salaterki i pokryć odłożonym majonezem, udekorować wedle uznania.