Bezczelność! Ambasador Rosji o tym, dlaczego nie oddano wraku Tupolewa

W 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej Andriejew powiedział, że ,,nie ma dowodów'' na to, iż to Rosja ma związek ze zniszczeniem Tupolewa. Według niego przyczyny katastrofy są ,,od dawna dobrze znane''. ,,Są one przedstawione w raportach naszego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) i polskiej komisji Millera z 2011 roku.