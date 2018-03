,,Bez wiary niczego nie będzie, bez wiary giną narody''

,, Bez wiary niczego nie będzie. Bez wiary giną nie tylko poszczególni ludzie, ale także narody i cywilizacje'' - mówił dziś o. Tadeusz Rydzyk CSsR. Otwierał toruńskie sympozjum ,,Niepodległość cyfrowa. Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu''. Uczestniczył w nim między innymi premier Mateusz Morawiecki.



,,Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których unosi się człowiek ku kontemplacji prawdy. No i ojczyzna. To wypływa z kontemplacji prawdy'' - mówił redemptoryta. ,,To człowiek jest drogą Kościoła, o zbawienie człowieka chodzi, o budowanie Królestwa Bożego przez człowieka i dla człowieka. Budujemy tu na ziemi i przygotowujemy się do tego Królestwa w Niebie'' - dodawał.

,,Nie ma przyszłości bez przeszłości. […]Szczerze dziękujemy odpowiedzialnym za nasz naród, że dbacie o naszą tożsamość. Żebyście nie pozwolili nam się rozmyć, bez względu na to, jakie będą uderzenia'' - przekonywał duchowny.

W Toruniu przemawiał również premier Morawiecki. ,,Musimy zamieniać coraz bardziej kapitalizm udziałowców na kapitalizm szeroko rozumianych interesariuszy - pracowników, przedsiębiorców, środowisk lokalnych'' - mówił.