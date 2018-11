Bez ugody. Wałęsa butny, bardzo smutny spektakl

Nie doszło do zawarcia ugody między prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim a byłym prezydentem Lechem Wałęsą – poinformował Sąd Okręgowy w Gdańsku. Negocjacje ws. ugody między stronami, na prośbę sądu, trwały ponad dwie godziny.

,,Pozwany wielokrotnie twierdził, że ja rozmawiałem w trakcie lotu z moim bratem i „wydałem polecenie”, żeby lądował za wszelką cenę. Chciałem oświadczyć, że nigdy takiego polecenia nie wydawałem, w ogóle nie byłem w stanie wydawać mojemu bratu żadnych poleceń. Nie na tym polegały nasze relacje. A w tej rozmowie jedynym tematem była sprawa stanu zdrowia mojej mamy, przy czym brat mnie poinformował, że nie ma sytuacji zagrożenia i w związku z tym nie muszę zaraz jechać do szpitala'' - mówił Jarosław Kaczyński.

Jak dodawał przed sądem, Lech Wałęsa rzucił ,,wyjątkowo ciężkie'' oskarżenie, o to, że Kaczyński jakoby ,,nie dbał o życie swojego brata, o życie 90 kilku innych osób''. Jak wskazał prezes PiS, słowa Wałęsy wpłynęły na jego wizerunek, bo na rozmaitych demonstracjach często jest wulgarnie i obraźliwie atakowany.

,,Nie przypominam sobie w tym momencie, żeby ktoś bezpośrednio odwoływał się do powoda, natomiast oskarżenia o to, że ja jestem winien tej katastrofy, śmierci 96 osób, w tym mojego śp. brata, odnajduję nawet w listach, które są do mnie kierowane, których otrzymuję bardzo dużo w ogóle, ale zdarzają się też i takie – ich nie jest bardzo dużo – które podtrzymują tego rodzaju tezy'' - wskazał Kaczyński.