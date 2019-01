Berlusconi ogłasza powrót do polityki. Teraz Europa?

To będzie wielki powrót do europejskiej polityki? Silvio Berlusconi ogłosił, że wystartuje w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego i będzie liderem list swojej partii Forza Italia.

"Postanowiłem kandydować, by zanieść do Europy mój głos, na rzecz Europy, która musi się zmienić, mieć wspólną obronę, by móc zasiąść do stołu z innymi światowymi potęgami militarnymi i podejmować decyzje w sprawie sytuacji wymagających analizy" - oświadczył były premier Włoch.