Benjamin Netanjahu: Izrael dla Żydów - i tylko dla Żydów!!!

Durczykiewicz 11.3.19 13:12

Tu akurat się zgadza, że po to są granice państw są po to, by mieszkańców poszczególnych państw łączyło coś więcej niż tylko to, że są przedstawicielami tego samego gatunku czyli homo sapiens. To nie oznacza, że ludzie o innej narodowości nie mogą mieszkać w Polsce, absolutnie nie, ale Polska z samej nazwy ma być najpierw dla nas Polaków, tak samo jak Anglia dla Anglików, Niemcy dla Niemców, itd. Żydzi robią jednak ze swojego nacjonalizmu powód do wywyższania się ponad inne narody, czego doświadczyłam będą jeden jedyny raz na Kazimierzu w Krakowie. Oni robią ze swego nacjonalizmu religię, Polacy niekoniecznie. Jesteśmy chyba tu bardziej wyważeni. Był taki niuz raz w mediach, że jakaś dziewczynka nie-żydówka potrzebowała operacji, którą mogli zrobić Żydzi. Musiała przyjąć ich wiarę. To dopiero jazda i narzucanie innym swojego poglądu. Nie pamiętam jak się to skończyło.