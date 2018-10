Benedykt XVI: Módlmy się Różańcem i naśladujmy Jezusa

Ta wymowna ikonografia wskazuje, że różaniec jest środkiem, który został nam ofiarowany przez Najświętszą Maryję Pannę, byśmy kontemplowali Jezusa i, rozpamiętując Jego życie, kochali Go i coraz wierniej naśladowali. Takie przesłanie przekazała też Matka Boża w swoich różnych objawieniach. Mam na myśli zwłaszcza objawienia, które miały miejsce 90 lat temu w Fatimie. Przedstawiając się trojgu pastuszkom — Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi — jako «Matka Boża Różańcowa», usilnie zalecała im codzienne odmawianie różańca, by wyprosić zakończenie wojny. My również zechciejmy posłuchać matczynej prośby Maryi Panny i odmawiajmy z wiarą koronkę różańca w intencji pokoju w rodzinach, w narodach i na całym świecie.

Wiemy jednakże, iż prawdziwy pokój szerzy się tam, gdzie ludzie i instytucje otwierają się na Ewangelię. W październiku o tej podstawowej prawdzie przypominają nam specjalne inicjatywy, mające na celu ożywianie ducha misyjnego we wszystkich wspólnotach i wspieranie pracy tych wszystkich — kapłanów, zakonników, zakonnic i świeckich — którzy pracują na misyjnych rubieżach Kościoła. Ze szczególną starannością przygotowujemy się do obchodzenia 21 października Światowego Dnia Misyjnego, którego temat brzmi: «Wszystkie Kościoły dla całego świata». Głoszenie Ewangelii pozostaje pierwszym obowiązkiem Kościoła wobec ludzkości, posługą, która ma na celu ofiarowanie Chrystusowego zbawienia współczesnemu człowiekowi, na różne sposoby upokarzanemu i ciemiężonemu, oraz nadanie chrześcijańskiego charakteru przemianom kulturowym, społecznym i etycznym, zachodzącym w dzisiejszym świecie. W tym roku mamy dodatkowy powód do wzmożenia zaangażowania misyjnego: obchodzimy 50. rocznicę Encykliki Fidei donum sługi Bożego Piusa XII, który wysunął ideę współpracy Kościołów w misji ad gentes i ją popierał. Pragnę także przypomnieć, że 150 lat temu wyruszyło do Afryki, a dokładnie do dzisiejszego Sudanu, pięciu księży i jeden świecki z Instytutu ks. Mazzy z Werony. Był wśród nich św. Daniel Comboni, przyszły biskup Afryki Środkowej i patron jej mieszkańców, którego wspomnienie liturgiczne przypada 10 października.