Benedykt XVI: ,,Judaizm to nie jest zwykła religia''

Ukazał się wyjątkowy esej Benedykta XVI na temat dialogu katolicko-żydowskiego. Artykuł miał pozostać osobistą refleksją Papieża Seniora, jednak kard. Kurt Koch przekonał go do upublicznienia tych przemyśleń.

Papieski tekst został opublikowany na łamach najnowszego numeru Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego Communio, pisma którego współzałożycielem był Joseph Ratzinger. Tytuł eseju „Miłosierdzie i powołanie bez odwołania” nie zdradza od razu jego tematyki, jednak staje się kluczem do lektury.

W swym rozważaniu Benedykt XVI powraca do dwóch delikatnych aspektów relacji między katolicyzmem a judaizmem dotyczących „teorii zastępstwa” i „przymierza nigdy nie zerwanego”. Artykuł stanowi pogłębioną refleksję nad dokumentem opublikowanym w 2015 r. przez Papieską Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem zatytułowanym „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Refleksje na temat kwestii teologicznych związanych z relacjami katolicko-żydowskimi” i jest próbą wyznaczenia nowej drogi 50 lat po soborowej Deklaracji „Nostra aetate”. Tekst Papieża Seniora nosi datę 26 października 2017 roku.

Jak podkreśla kard. Koch, odpowiadający w Watykanie za relacje z judaizmem, Benedykt XVI zgodził się na publikację eseju dopiero, gdy został przez niego przekonany co do tego, że może być znaczącym wkładem w dialog między Kościołem katolickim a judaizmem, który kard. Ratzingerowi zawsze leżał na sercu.

W swym eseju Papież Senior dość krytycznie wypowiada się na temat aktualnych standardów obowiązujących w dialogu katolicko-żydowskim oraz refleksji teologicznej na temat relacji między judaizmem a chrześcijaństwem. Zaznacza, że idea jakoby Kościół zajął miejsce Izraela nigdy jako taka nie istniała. Dodaje, że judaizm nie jest jedną z religii, ale ma charakter specjalny i jako taki powinien być uznany przez Kościół. Mówiąc natomiast o „nigdy nie zerwanym przymierzu” między Bogiem a Żydami, Benedykt XVI zauważa, że „ta formuła stanowiła dużą pomoc w pierwszej fazie nowego dialogu między Żydami a chrześcijanami, ale na dłuższą metę nie jest wystarczająca, by dostatecznie wyrażać wielkość rzeczywistości”.

mod/Vaticannews.va