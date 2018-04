Będziemy płacić na UE? Polska ma przejąć odpowiedzialność finansową

Polska dostanie znacznie mniej pieniędzy w nowym, unijnym budżecie w porównaniu z obecnym. Polskie Radio ustaliło, że wynika to z różnych symulacji przygotowanych na podstawie wstępnych założeń Komisji Europejskiej. Przygotowuje je Bruksela oraz rządy państw członkowskich.

Ostateczne kryteria podziału pieniędzy poznamy w przyszłym tygodniu. Na początku maja Komisja opublikuje projekt budżetu na lata 2021-2027.

Urzędnicy i dyplomaci, z którymi rozmawiało Polskie Radio, mówią, że pula dla naszego kraju może być mniejsza od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów euro. W obecnym budżecie Polska jest największym beneficjentem polityki spójności i ma otrzymać do końca perspektywy około 78 miliardów euro.

Jednak pod koniec przyszłego budżetu, według jednej z symulacji, może stać się płatnikiem netto i dopłacać do wspólnej kasy.

Wszystko zależy od tego jakie kryteria zostaną ostatecznie ustalone, na jakim poziomie zatrzymają się cięcia w polityce spójności i co będzie punktem odniesienia. Decyzję w przyszłym tygodniu podejmą komisarze, ale coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że polityka spójności będzie mniejsza o 8 procent.

Ponadto KE chce, by brany pod uwagę nie był wyłącznie dochód narodowy na mieszkańca, jak obecnie, ale - jak ustaliło Polskie Radio - tylko w połowie. Wysokość dotacji zależałaby także od poziomu bezrobocia, co przekierowywałoby pieniądze na południe Europy. Mniej pieniędzy dla beneficjentów polityki spójności ma być także dlatego, że część funduszy będzie przeznaczonych na walkę z migracją oraz na politykę bezpieczeństwa i obrony. Nie bez znaczenia w przypadku Polski jest też fakt, że nasze regiony od kilku lat się bogacą i część z nich przekroczy średnią unijną kwalifikującą do wsparcia.

W budżecie będzie też mniej pieniędzy z powodu Brexitu i odliczenia brytyjskiej składki.

mod/Polskie Radio