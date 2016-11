Będziemy mieć polskie drony, to wielkie możliwości dla obronności

reklama

Szef MON we wtorek rano odbył spotkanie w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce, gdzie wziął udział w prezentacji projektów najnowszych polskich dronów - bezzałogowych statków powietrznych.

,,Mogliście państwo obserwować pokazy zdolności najnowocześniejszych modeli dronów, dronów bojowych, dronów obserwacyjnych. Są one przygotowane dla wojsk operacyjnych jak i przyszłych Wojsk Obrony Terytorialnej. Liczymy na to, że wkrótce wejdą do seryjnej produkcji''

– stwierdził w trakcie pokazów dronów w Zielonce szef MON Antoni Macierewicz.

Minister zapowiedział, że MON zakupi różne modele dronów.

,,Możliwości działania są olbrzymie, skuteczność jak wskazuje ten pokaz - także''

– stwierdził szef MON, odnosząc się prezentacji. Dodał również, że wzrosną znacząco nasze zdolności bojowe.

,, Liczymy, że dzięki temu nasza armia, nasze zdolności bojowe będą takie, byśmy byli w stanie obronić się przed każdym zagrożeniem’’

- dodał minister Macierewicz.

Zgodnie z informacjami jakie przedstawił szef MON, drony będą m.in. na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej; stwierdził także, że drony są bronią masową i jej skuteczność zależy od masowości.

Przygotowania do masowej produkcji bezzałogowych maszyn na potrzeby polskiej armii będą trwały około roku.

Min. Macierewicz dodał także, że inwestycja w drony to „odpowiedź na wszystkie nieroztropne uwagi, jakie słyszeliśmy na temat Obrony Terytorialnej w kraju”.

AB/TVP Info/fronda.pl

8.11.2016, 13:00