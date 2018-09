Będzie zakaz smartfonów w szkołach? Zalewska wyjaśnia

Czy w Polsce zostanie wprowadzony zakaz wnoszenia smartfonów do szkół? Tak od tego roku dzieje się we Francji. Minister Anna Zalewska mówiła o tym w rozmowie z ,,Polskim Radiem''. ,,Nie jestem tak rygorystyczna. Natomiast dyrektorzy mogą ustalić z rodzicami, co zrobić z telefonami uczniów'' - stwierdziła.

W Polsce zatem o zakazie nie ma mowy. To wielka szkoda. Tym razem - co dość wyjątkowe - Francuzów należy naśladować. Oczywiście decyzja o zakazie smartfonów byłaby wśród uczniów bardzo niepopularna. A jednak należy ją podjąć - i to koniecznie.

Przykute do ekranów smartfonów dzieci wchłaniają całymi godzinami fatalne, degenerujące treści. Co więcj przy użyiu smartfonów nagrywają swoich kolegów i koleżanki, nierzadko doprowadzając w ten sposób do wielkich dramatów.

Polscy rodzice powinni oczywiście wziąć sprawy w swoj ręce i zakazać lub ograniczyć dzieciom korzystania z tych urządzeń. Niestety, świadomość problemu jest niezwykle niska i powszechny jest widok dzieci na ulicach wpatrzonych w ekrany telefonów.

W tej sytuacji sygnał powinien dać rząd i smartfonów w szkołach bezwzględnie zakazać. Byłby to wielki krok na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego polskiej młodzieży.

bb/polskie radio