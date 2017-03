Będzie zakaz handlu w niedzielę? Rząd pozytywnie, ale...

reklama

Fot. Pixabay, CC0 reklama

„Rząd przyjął stanowisko dot. ustawy, która znajduje się w parlamencie i dotyczy wprowadzenia zakazu prowadzenia handlu w niedziele. Jest pozytywna rekomendacja ze strony rządu dla tej ustawy. Są oczywiście liczne uwagi zgłoszone do tego projektu.” - mówił dziś Rafał Bochenek na briefingu w KPRM, który dotyczył ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

Co do uwag, Bochenek powiedział:

„M.in. ta, o której od wielu miesięcy państwa informowaliśmy. Rząd premier Szydło nie godzi się na to, aby karać chociażby więzieniem osoby, które będą ten zakaz naruszały.”

Dodał także:

„W tym stanowisku są zawarte również uwagi i zastrzeżenia co do zakresu zakazu handlu, który miałby zostać wprowadzony. Są sugestie, by ten zakaz nie był rozszerzany na takie sfery działalności jak chociażby handel w sieci lub też żeby tym zakazem nie były obejmowane placówki pocztowe, operatorzy pocztowi. Należy się zastanowić nad tym, czy poza tym zakazem powinny znaleźć się placówki, które świadczą usługi handlowe na terenie lotnisk, dworców. Uwag jest co najmniej kilkanaście”

dam/300polityka.pl,Fronda.pl



21.03.2017, 15:55