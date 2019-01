Będzie strajk nauczycieli? ZNP po spotkaniu w MEN: pustosłowie

"Zaproponowaliśmy związkom zawodowym, aby powrócić do wspólnych negocjacji z samorządem – to samorząd ustala pensję nauczyciela. MEN ustala wyłącznie minimalne wynagrodzenie. MEN chce także wprowadzić korzystniejsze warunki dla nauczycieli-stażystów. Resort chce także rozwiązać ostatecznie sporną kwestię tzw. godzin karcianych"- wyliczała Zalewska. Minister poinformowała, że związki zgodziły się pochylić nad propozycjami. Do środy związkowcy mają przedstawić swoje stanowisko. Media informują, że w czwartek lub w piątek miałaby zapaść decyzja o sporze zbiorowym, który w ostateczności doprowadzi do strajku generalnego nauczycieli.