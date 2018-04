Będzie serial ,,Władca Pierścieni''. Najdroższy w historii

5 sezonów i nawet ponad miliard dolarów za produkcję. Tak zapowiada się serial ,,Władca Pierścieni'', który stworzy Amazon. Firma kupiła prawa do stworzenia takiego serialu w listopadzie ubiegłego roku. Zapłaciła za to 250 mln dolarów, pokonując ubiegającego się o to samo Netflixa. Produkcja serialu ma być rekordowo kosztowna. Mowa o ponad miliardzie dolarów za całość.