Będzie przełom ws. wraku? Kulisy spotkania Czaputowicz-Ławrow

Zwrot wraku TU-154m, sytuacja na Ukrainie, współpraca gospodarcza Polski i Rosji oraz przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ były tematami spotkania szefa MSZ Jacka Czaputowicza z ministrem Siergiejem Ławrowem. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Rosji rozmawiali przy okazji odbywającej się w Helsinkach 129. sesji Komitetu Ministrów Rady Europy.



Rzeczniczka MSZ Ewa Suwara powiedziała IAR, że w sprawie równego dostępu do wraku TU-154M Siergiej Ławrow zapewnił o gotowości współpracy. - Pan minister Czaputowicz poruszył temat zwrotu wraku Tupolewa, obie strony zgodziły się, że konieczna jest współpraca w tym zakresie. Pan minister zaapelował o równy dostęp stron do wraku, natomiast jeśli chodzi o ministra Ławrowa, zapewnił on o gotowości współpracy w ramach międzynarodowej pomocy prawnej - powiedziała rzeczniczka.