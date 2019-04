Będzie przełom w sprawie nauczycieli? Szydło zapowiada 'okragły stół'

alcapone 15.4.19 16:50

Warto sobie w pełni uświadomić specyfikę cwaniackiej gry tych jakże biednych strajkujących nauczycieli. Związki zawodowe już dawno zauważyły że pracownik polskiej filii jakiejś zachodniej korporacji ( powiedzmy Fiat Auto Poland ) osiąga nawet dwa razy większą wydajność niż jego zachodni kolega w identycznym zakładzie pracy. A za to polski pracownik zarabia tak 1/3 tego co jego zachodni kolega, przy identycznej pracy. A nasze nauczycielstwo cwane jest, w tym wypadku jest na odwrót, pensum na zachodzie to średnio 26 godzin, gdy w Polsce zaledwie 18 godzin. Do tego zero realnej weryfikacji umiejętności i osiągnięć nauczycieli, po prostu grabim kasę i do domu. Obecnie polskie szkoły to bardzo sprytna forma socjalu. Tyle że jest on bardzo wysoki, i drogo nas kosztuje. A do tego otrzymują go osoby średnio zamożne, czyli osoby którym socjale nie są potrzebne.