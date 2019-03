Będzie przełom w sprawie Brexitu? May rozmawiała z Junckerem

Była kolejna rozmowa telefoniczna premier Wielkiej Brytanii z szefem Komisji Europejskiej - potwierdził w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką rzecznik KE. Będzie też spotkanie Theresy May z Jean-Claudem Junckerem - dojdzie do niego wieczorem w Strasburgu. Mimo sceptycznych głosów w Brukseli mówi się ostrożnie o nadziei na przełamanie impasu w sprawie brexitu.



W Strasburgu dziś rozpoczęła się comiesięczna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, a wtedy Komisja ma zawsze wyjazdowe posiedzenie we wtorek w stolicy Alzacji. Stąd informacje o spotkaniu w Strasburgu (około godziny 21).