Będzie przełom w relacjach Polski z Francją?

Cykacz 20.2.19 21:57

Ten to pokazał jak umie rządzić. Czego u nas chce? Przyjąć go za rok. Może. Niech się nauczą, że z nami - Polakami - prawdziwymi europejczykami - nie da się tak lelum-polelum. To My jesteśmy tym dumnym narodem, który nie ugnie się przed islamo-terroryzmem czy lgbt-owizacją narodu. Choćby i wszystkie niemco-franco-europo-cośtam twierdzili że trzeba inaczej. Europa była i będzie chrześcijańska. CHRZEŚCIJAŃSKA. A nie islamska w kolorach tęczy. Amen!