Będzie przełom? Morawiecki: Chcemy realnego dialogu z Izraelem

Do Izraela leci jutro polska delegacja, której celem będą rozmowy na temat kryzysu w relacjach Polska – Izrael po ogłoszeniu nowelizacji ustawy o IPN. Na temat wizyty Polaków w Izraelu wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki.

„Chcemy rozpocząć realny, dobry, konstruktywny dialog ze stroną izraelską. Taki, który uwzględni naszą wrażliwość i wrażliwość naszych partnerów izraelskich”

- podkreślił dziś szef polskiego rządu.

Jak poinformowała rzecznik rządu Joanna Kopcińska – delegacja pod przewodnictwem wiceszefa MSZ Bartosza Cichockiego spotka się w czwartek ze swoim odpowiednikiem. Celem jest podjęcie dialogu. Na antenie TVP3 Poznań premier Morawiecki podkreślał:

„Nasza delegacja udaje się do Izraela, do Jerozolimy, na rozmowy z naszymi partnerami izraelskimi. Jest to zgodne z naszymi wcześniejszymi uzgodnieniami z panem premierem Netanjahu, z którym rozmawiałem parę razy”.

Premier zaznaczył, że wierzy w to, że spotkanie w Izraelu stanowić będzie początek próby znalezienia wyjścia z sytuacji, która w jego ocenie nie została za granicą właściwie odczytana przez niektóre osoby.

Morawiecki dodał, że według niego doszło też „jeszcze trochę emocji po obu stronach”. Zaznaczył, że ma nadzieję na to, że spotkanie pozwoli krok po kroku doprowadzić do lepszego porozumienia i zrozumienia siebie nawzajem. „O to tutaj chodzi” - podkreślił szef polskiego rządu.

dam/IAR,PAP