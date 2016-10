Będzie prokuratorskie śledztwo w sprawie zakupu Caracali

reklama

Prokurator krajowy, Zbigniew Święczkowski, zapowiedział całościowe śledztwo w sprawie zakupu śmigłowców Caracal. Prokuratura będzie badać pełną procedurę zakupu oraz wszystkie podejmowane przez kilka lat działania, od samego początku aż do zakończenia negocjacji.

„Prokuratura zajmie się całym procesem zakupu helikopterów typu Caracal, czyli całym procesem negocjacji zakupu tychże helikopterów, z podpisaniem kontraktu, a następnie później odstąpieniem strony francuskiej od zobowiązań offsetowych. Prokuratura całościowo zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy, od początku, od działań podjętych kilka lat temu, aż do chwili obecnej”

- oświadczył w radiu RMF FM Zbigniew Święczkowski.

Jak do tej pory wpłynęły dwa zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach sprawie zakupu helikopterów Caracal. Jedno - do CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przy przetargu na śmigłowce dla polskiej armii, zostało wystosowane przez posła PiS, Michała Dworczyka. Drugie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązku i działania na szkodę Skarbu Państwa złożyli do prokuratury posłowie PO.

W obydwu przypadkach zostaną one przekazane do prokuratury i to prokurator będzie prowadził lub nadzorował śledztwo. Prokurator Święczkowski odniósł się również do deklaracji byłego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego, który w jednej z radiowych wypowiedzi zasugerował, że zakup francuskich śmigłowców miał być rodzajem zadośćuczynienia dla Francuzów, z powodu odstąpienia przez nich od sprzedaży Rosjanom okrętów desantowych Mistral.

„I pod kątem tym i pod kątem przepisów prawa karnego będziemy badać te sprawy. Prokurator krajowy nie chce i nie może wypowiadać się na temat otoczki polityczno-medialno-dyplomatycznej tychże spraw. Dla nas są istotne przepisy Kodeksu karnego oraz interes i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej”

- powiedział Zbigniew Święczkowski.

