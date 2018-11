Będzie komisja śledcza ws. KNF? Prokurator Generalny odpowiada

"Jeśli byłyby jakieś wątpliwości co do prowadzenia przez nas postępowania, w sensie konkretne fakty, a nie mgliste wyobrażenia i mroczne wizje przedstawicieli totalnej opozycji, no to wtedy można rozmawiać o komisji śledczej. Dzisiaj nie ma takich okoliczności, które by ją uzasadniały"- powiedział Ziobro.