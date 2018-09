Będzie kolejne spotkanie Trumpa z Kim Dzong Unem

Będzie kolejne spotkanie między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną? Według doradcy prezydnta USA Johna Boltona, taki szczyt wkrótce się odbędzie. Prawdopodobny termin to koniec bieżącego roku. O spotkanie miał prosić przywódca Korei, Kim Dzong Un.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się 12 czerwca. Miało doprowadzić do denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego oraz do złagodzenia dużego napięcia między USA a Koreą. Według rzecznik Białego Domu, najnowszy list, jaki wysłał do prezydent aDonalda Trumpa Kim Dzong Un, utrzymany był ,,w ciepłym tonie''.

Na ostatniej defiladzie wojskowej - z ważnej okazji, obchodzono 70-rocznicę istnienia KRLD - nie było żadnych rakiet dalekiego zasięgu; nie padły też agresywne pod adresem USA słowa. Według Białego Domu to ,,dobry prognostyk''.

mod/pap, fronda.pl