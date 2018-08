Będzie 1000+? PiS chce ,,pójść dalej'' we wsparciu rodzin

Czy Prawo i Sprawiedliwość podwoi świadczenie 500+? Według ,,Super Expressu'' jest możliwe, że wprowadzone zostanie świadczeni 1000+. O takim pomyśle mówił w rozmowie z tym dziennikiem poseł PiS Janusz Szewczak.

,,Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Trzeba wspierać polskie rodziny!'' - powiedział ekonomista i ważny polityk rządzącej partii, wiceszef sejmowej komisji finansów publicznych.

,,Chcemy, aby nastąpiła jakaś korekta w programie 500 plus. Te pieniądze zżera dziś trochę inflacja, więc musimy pójść dalej i zaproponować 1000 plus. Sądzę, że jest to bardzo możliwe i całkiem realne'' - powiedział dosłownie Szewczak.

Jak wskazuje, PiS rozbudziło w Polakach ogromne nadzieje, ale obywatele chcą więcej. ,,Musimy zaproponować coś ekstra'' - zaznaczył SZewczak.

,,Mam wielką nadzieję, że w kolejnych latach naszych rządów przy dobrej koniunkturze gospodarczej uda się rozszerzyć 500 plus [...] Jestem za wszelkimi formami wsparcia socjalnego, finansowego dla polskich rodzin'' - zaznaczył cytowany polityk.

mod/,,Super Express'' - se.pl