Będą zarzuty za blokowanie prac KRS?

Wygląda na to, że osoby protestujące w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa i blokujące jej prace mogą usłyszeć zarzuty. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie – poinformowało RMF FM.

Chodzi o przepis dotyczący naruszenia miru domowego, na którego podstawie policja ma prowadzić obecnie dochodzenie. Jak dodaje radio – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, na której terenie znajduje się siedziba KRS nie ma zamiaru wnosić roszczenia wobec uczestników protestu.

Protest miał miejsce w poniedziałek, kiedy to KRS miała rozpocząć opiniowanie kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz do Izby Cywilnej. Wejście do sali obrad protestujący zablokowali – konieczna była interwencja policji.

dam/RMF FM,Fronda.pl