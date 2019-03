Będą wizy dla Amerykanów

Będzie to jednak bardzo uproszczona procedura, znacznie odbiegająca od tej, jaką muszą do tej pory przechodzić Bułgarzy, Chorwaci, Cypryjczycy, Polacy i Rumuni.

„System obejmie obywateli kilkudziesięciu krajów, których mieszkańcy obecnie nie potrzebują wiz, by wjechać nawet na 90 dni na terytorium krajów strefy Schengen. Aplikujący będzie musiał wypełnić w internecie wniosek o wizę, co nie powinno zająć więcej niż kwadrans. Wśród potrzebnych danych będą: numer paszportu, adres internetowy i numer karty płatniczej. Po wniesieniu opłaty w wysokości siedmiu euro, system sprawdzi dane aplikującego w katalogach Interpolu. Zezwolenie na podróż ma być wydawane w ciągu kilku minut po wniesieniu opłaty w wysokości 7 euro” - czytamy na stronie internetowej rozgłośni.

„Połowa z tych, którym System jej odmówi, będzie musiała poczekać dłużej, aż zakończy się dodatkowa, indywidualna procedura kontrolna. Reszta, czyli według szacunków co czterdziesty podróżny, nie dostanie prawa wjazdu do krajów UE” - napisano na stronie RMF.

To zaostrzenie rygoru wjazdowego wiąże się z potrzebą podniesienia poziomu bezpieczeństwa i uniknięcia dalszych problemów z nielegalną imigracją oraz z terroryzmem. Nie jest też tajemnicą, że opłaty wizowe staną się znaczącą pozycją w dochodach do unijnej kasy, ponieważ liczba przyjazdów do strefy Schengen z krajów objętych ruchem bezwizowym sięga 40 milionów osób rocznie, z czego aż 3/4 to Amerykanie.