Będą dwa pomniki smoleńskie. Rusza konkurs na projekty

reklama

Fot. Piotr Drabik, CC 2.0, via Flickr reklama

Rozpoczyna się konkurs, który wyłoni autorów projektów pomników smoleńskich. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w październiku.

Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma stanąć na osi ulicy Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, natomiast pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej - u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w środę, że "mamy dzisiaj taki czas, w którym sprawa pomników, sprawa która staje właściwie od siedmiu lat, wydaje się zbliżać ku pozytywnemu finałowi". Przypomniał, że postulat wybudowania pomnika został sformułowany jeszcze w 2010 roku. Zaznaczył, że wobec budowy pomników był opór tych wszystkich, którzy chcieli, żeby sprawa tragedii smoleńskiej została zapomniana.

Kaczyński poinformował, że środki na budowę pomników są zbierane. Przekonywał, że na "pewno ich wystarczy", by "postawić dwa okazałe pomniki". Wyjaśnił, że niezależnie od tego, iż konkurs będzie adresowany do konkretnej grupy artystów, będzie on otwarty, będą mogli zgłaszać się do niego też inni.

Konkurs ma być dwuetapowy, w pierwszym etapie będą przyjmowane prace graficzne. Ten etap ma się skończyć wyłonieniem dziewięciu najlepszych prac, w kategorii każdego z dwóch pomników. W drugim etapie będą oczekiwane modele, które dadzą wyobrażenie jak pomniki nie tylko by wyglądały, ale też komponowały się w otoczeniu, w którym mają stanąć.

Dla potrzeb konkursu uruchomiono specjalny adres email - [email protected] , na który można przesyłać pytania dotyczące szczegółów przebiegu procesu konkursowego. Pierwszy etap konkursu rozstanie rozstrzygnięty 2 lipca. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na październik tego roku.

W skład sądu konkursowego, który będzie oceniał projekty, wejdzie 11 osób. Wśród nich: prof. Tadeusz Żuchowski z UAM w Poznaniu, prof. Juliusz Chrościcki z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski wykładowca UKSW, dr hab. Mariusz Kulpa z akademii Sztuk Pięknych w Gdański, prof. Przemysław Krajewski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dr inż. Aleksander Chylak, Piotr Walkowiak, dr Andrzej Szczepaniak z Muzeum Narodowego w Warszawie. W skład sądu wejdzie też trzech przedstawicieli Komitetu Społecznego budowy pomników: Ewa Kochanowska, Maciej Łopiński oraz prof. Stanisław Mikołajczyk.

Przewidziano nagrody dla zwycięzców. W każdym z tych konkursów pula nagród wynosi 190 tys. zł.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

Kurier PAP

12.04.2017, 18:29