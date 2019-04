,,Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia zbliża się wielkimi krokami''

„Dalej modlimy się o beatyfikację” – powiedział kard. Kazimierz Nycz na UKSW. „W beatyfikacji udowadniamy świętość tego człowieka, to znaczy siłę, skalę jego zjednoczenia z Chrystusem. I to wszystko, co w jego nauczaniu, w jego kazaniach, w jego listach było wyrazem owej duchowej więzi z Panem Bogiem czyli świętości”- podkreślił.

Metropolita warszawski zachęcał, by w czasie poprzedzającym beatyfikację sięgać do spuścizny kard. Stefana Wyszyńskiego i poznawać jego postać nie tylko od strony historycznej, ale też duchowej. Jak zauważył, jest duża różnica pomiędzy poziomem wiedzy na temat Prymasa Tysiąclecia w środowiskach, w jakiś sposób z nim związanych, jak np. szkoły jego imienia a w innych miejscach. Dlatego podkreślił, jak ważne jest to, by „starszym przypomnieć, a młodszych nauczyć wiele o nim”, aby nas nie zaskoczyła beatyfikacja.