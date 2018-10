Beata Tadla znowu ma duży problem

Beata Tadla, która w czasach Platformy Obywatelskiej z upodobaniem prowadziła ,,Wiadomości'' głosząc lemingom ,,prawdy'' Tuska, ma niemały problem. Wciąż nie może znaleźć stabilnego zatrudnienia.

Jak w 2016 roku zdradała mediom, zaproponowano jej reklamowanie kreta do rur. Nie zgodziła się na to. Potem było trochę lepiej; Tadla została prezenterką serwisu ,,24 godziny'' telewizji NOWA TV. Program został jednak zlikwidowany - jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, zbyt wysokie były koszty jego emisji, bo to właśnie serwisy informacyjne są najdroższe w produkcji.

Serwis zostanie zastąpiony jakimiś programami rozrywkowymi.

bb/wirtualnemedia.pl, fronda.pl