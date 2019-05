Beata Szydło:Biel i czerwień- barwy, które łączą wszystkich Polaków

"Polska jest członkiem UE. Jesteśmy z tego dumni. Cieszymy się, że Polska mogła do tego grona dołączyć, to spełnienie marzeń wielu pokoleń Polaków"-wskazała w swoim wystąpieniu wicepremier.

"To co wydarzy się w UE, te zmiany, które powinny nastąpić w UE, to jest bardzo ważne, bo wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wspólnota, żeby mogła się rozwijać, żeby mogła być bezpieczna potrzebuje też pewnych zmian i korekt. Myślę, że to będzie duża praca i wyzwanie dla przyszłego Parlamentu Europejskiego"- podkreśliła Beata Szydło. Była szefowa polskiego rządu powiedziała, że również przyszły krajowy parlament będzie pracował nad uporządkowaniem i wypracowaniem "jeszcze lepszych i ściślejszych zasad współpracy z UE".