Beata Szydło zostanie komisarzem UE? Ciekawa prognoza

Profesor Waldemar Paruch w rozmowie z Radiem WNET odniósł się m.in. do narracji po śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, ale również do wyborów do Parlamentu Europejskiego i przyszłego rozkładu sił w UE.

"Po morderstwie w Gdańsku zarysowało się pewne zjawisko schizofrenii społecznej, kiedy pojawiły się wezwania do obniżenia czy uspokojenia poziomu sporu politycznego. Mija kilka dni, a nawet w dniu pogrzebu już te wezwania zostały zignorowane, nawiązuję tutaj do tekstów „Gazety Wyborczej”"- wskazał politolog. Jak zauważył profesor, ponad 50 procent Polaków nie uznało narracji opozycji dotyczącej morderstwa Pawła Adamowicza.

"Uznała, że było to dzieło mordercy, który wyszedł z więzienia. Nie przyjęto również narracji i opinii niektórych polityków, że to atmosfera miała zabić Pawła Adamowicza. (…) Wiemy, że ta narracja okazała się całkowicie nieskuteczna"- skomentował gość radia WNET.

"Oferta, którą proponują stronnictwa opozycyjne tego maksymalnego upolitycznienia i sporu na poziomie emocji bez oferty programowej, to max. 30 proc. Polaków wyborczo czynnych"- ocenił profesor Waldemar Paruch, który następnie odniósł się do nagrań z Jarosławem Kaczyńskim, ujawnionych w tym tygodniu przez "Gazetę Wyborczą".

"Mało skuteczne wydaje się, to co dzieje się wokół tekstów opisywanych w „GW”, ponieważ kolejne uderzenie w wizerunek Jarosława Kaczyńskiego może wyłącznie doprowadzić do jednego rezultatu - umocnić elektorat PO w negatywnym ustosunkowywaniu się do wyborców PiS"- stwierdził pełnomocnik premiera ds. Centrum Analiz Strategicznych.