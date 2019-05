Beata Szydło zapowiada nowe propozycje PiS! ,,Chcemy je zrealizować w kolejnej kadencji''

„Ja firmuję politykę rządu, który od 2015 roku zrealizował bardzo dużo projektów dla Polaków. W tym społecznych. Najważniejsze jest to, że dotrzymujemy słowa i jesteśmy wiarygodni” - powiedziała w rozmowie na antenie Radia Zet wicepremier Beata Szydło.

„W tym roku będziemy do końca konsekwentnie realizować program, który został przedstawiony wiosną i również w ramach „piątki Kaczyńskiego”; przedstawimy jesienią do wyborów parlamentarnych propozycje programowe, które będziemy chcieli zrealizować w kolejnej kadencji”.

Odnosząc się do wygranej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do europarlamentu, Beata Szydło podkreśliła, że to zasługa zarówno ciężkiej pracy, jak i zaufania, którym Polacy obdarzyli partię rządzącą.