Beata Szydło szefową Komisji zatrudnienia w Parlamencie Europejskim?

W Parlamencie Europejskim dziś wybór kierownictwa wszystkich komisji. Kandydatką na stanowisko przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych jest była premier Beata Szydło. Takie są ustalenia między grupami i obliczenia według metody D'Hondta, nie wiadomo jednak czy zostaną one dotrzymane.

Wczoraj liberałowie-centryści zaapelowali do innych frakcji, by nie popierały kandydatów z krajów wobec których rozpoczęto procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu, czyli z Polski i Węgier.

- Musimy wiedzieć, co tu się będzie działo, czy to był tylko wybryk, czy to jest jakaś część większej całości - powiedział szef konserwatystów Ryszard Legutko, który rozmawiał o tym wczoraj z liderem chadeków Manfredem Weberem. - Nie wyobrażamy sobie jakiegokolwiek agresywnego postępowania wobec nas. Albo jesteśmy w grupie, która podejmuje decyzje, albo stosuje się wobec nas środki pozaprawne i nieetyczne - dodał.