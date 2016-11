Beata Szydło: Rząd służy przede wszystkim Polakom

reklama

Rząd PiS jest po to, aby służyć Polakom; dotrzymujemy słowa, zrealizowaliśmy nasze zobowiązania – powiedziała we wtorek premier Beata Szydło, podsumowując rok rządów swojego gabinetu.

– Przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego domkniemy nasze zobowiązana; mam nadzieję, że pod tym wielkim zobowiązaniem podpiszą się wszyscy posłowie – powiedziała premier Beata Szydło.

– Blisko rok temu powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości - mówiła premier. Podkreślała, że w środę, dokładnie w rocznicę powstania rządu, „w Sejmie spotkamy się i mam nadzieję, że wszyscy posłowie podpiszą się pod tym wielkim zobowiązaniem, które podjęliśmy wobec Polaków, pod zobowiązaniem, które było pierwszą naszą deklaracją, kiedy został wbrew woli obywateli podwyższony przez poprzedni rząd wiek emerytalny”.

– Wówczas pan premier Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej powiedział, że kiedy PiS będzie rządzić, to przywrócimy poprzedni wiek emerytalny. To nasze wielkie zobowiązanie, nasza pierwsza deklaracja jutro ma szansę, i wierzę głęboko, że zostanie spełniona. Domkniemy te deklaracje złożone państwu 16 listopada 2015 r. i wcześniej w kampanii wyborczej – podkreśliła Szydło.

W kancelarii premiera na podsumowanie pierwszego roku rządów PiS przybyli wszyscy członkowie Rady Ministrów.

Polska może czuć się bezpiecznie

– Polska wreszcie może czuć się bezpiecznie, polska armia jest modernizowana, odbudowywana i wzmacniana – powiedziała premier.

Szydło przypomniała, że w Warszawie odbył się bardzo ważny szczyt NATO, na którym podjęte zostały – jak mówiła – przełomowe decyzje, co do obronności Polski.

– Wreszcie Polska może czuć się bezpiecznie, ponieważ polska armia, polskie wojsko jest modernizowana, odbudowywana, jest wzmacniana – powiedziała szefowa rządu.

Jak mówiła, „wielkie dzieło odbudowy polskiego wojska, które realizuje minister obrony Antoni Macierewicz, ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski”.

– Polska, jako lojalny członek międzynarodowych sojuszów, jest zobowiązana do tego, by wypełniać deklaracje, które wcześniej składaliśmy i zabiegać o to, aby bezpieczeństwo Polski łączyło się z bezpieczeństwem Europy i świata – podkreśliła premier.

dam/tvpparlament.pl

15.11.2016, 16:45