Beata Szydło: Przez rządy PO i PSL Polacy stracili ok. 340 mld zł!

Mówiliście o tym na taśmach prawdy. Dla was na tym właśnie polega rządzenie, na załatwianiu interesów waszych i waszych partii. Jeśli rządy nie są prowadzone dla dobra wspólnego, ale dla partii władzy, to są to rządy niesprawiedliwe i przewrotne. Państwo rządzone przez was służyło tylko wam i waszym interesom Mówicie, że jest jakaś próba rewanżu. Ale to nie my was rozliczamy. Was rozliczyli wyborcy.