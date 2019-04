Beata Szydło: Pan Broniarz jest głuchy na argumenty

No-mad 7.4.19 14:07

Jest głuchy? A może po prostu nie daje się wymanewrować kolejny raz. Może nauczyciele mają dość kpin z ich sytuacji. Bo albo jeden bęcwał mówi im że mogą się rozmnażać i brać 500+, albo drugi mówi że za mało pracują i jak zaczną więcej to może dostaną za kilka lat jakieś podwyżki. Ale najlepszy jest Wódz i jego 500+ dla krówek i 100+ dla świnek. I choć wiadomo że chwalił się kasą z dotacji UE, a nie z budżetu, to pokazał wyraźnie gdzie ma nauczycieli. Ale drogi Wodzu nauczyciele to lepiej edukowana grupa społeczna a więc istotnie mniej podatna na manipulacje i puste obietnice, a więc nie ma co marnować na nich kasy, ale mają też Rodziny i znajomych - żebyś się nie zdziwił przy urnie.