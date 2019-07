Beata Szydło OSTRO o agresji w Białymstoku! 'Polska to kraj, w którym każdy może czuć się bezpiecznie. Pokażmy to Europie!'

Zerr0 21.7.19 21:52

Wszystkie akcje Sekty LGBT sa obliczone na opluwanie katolików.

Testują ile mogą napluć zanim ktoś straci nerwy i da po mordzie.

To jest oczywista prowokacja, bo na reakcję poniżanych i wyszydzanych katolików czekaja juz Sponsorzy Sekty.



Sprytnie to ustawili - jesli katolicy nie zrobia nic, bedą krok po kroku pozbawiani praw i będą traktowani coraz bardziej jak podludzie w kolejce do wymordowania.



Jeśli katolicy się zezłoszcza i skopią prowokatorów, będą pozbawiani praw i będą traktowani coraz bardziej jak podludzie w kolejce do wymordowania.



To nie jest żadna walka. To jest planowe tępienie grupy etniczno-religijnej.

Trochę jak z Żydami w 3 rzeszy. Jeśli zdobyli gdzieś broń i udało im się odstrzelic jakiegos Niemca, to był to tylko albo cywil albo ktoś kompletnie bez znaczenia. Tak czy inaczej byli wyzywani propagandowo od BANDYTÓW.

Tak jak dzisiaj Polacy Katolicy.



Trzeba sobie uświadomić - wytępienie (równiez krwawe) katolików oraz Polaków zostało zaplanowane w Międzynarodowych Bankach Inwestycyjnych. Będą nasyłać to różnych agitatorów i sekciarzy BEZ KOŃCA.