Beata Szydło o głosowaniu w PE: To łamanie wartości ważnych dla Europejczyków!

szymek 16.7.19 8:45

Gdyby tych kilkuset miało chęć ,, każdy sobie rzepkę skrobie " nigdy by się nie dogadali , a dać im jeszcze prawo veta i wnoszenia broni na obrady to była by tam rotacja jak w pralce. .....Niestety my mamy coś spiepszonego w genach , bo pozwalamy wyrastać w swoim ogródku takim roślinom drapieżnym jak Tusk , czy chwastom jak ten przecudnej urody Biedroń ( któremu udało się wykiwać wszystkich ) którzy pięknym wizerunkiem , czy zapachem potafią uwodzić i delegowani z Polski radośnie przeciw nam buntują ( czyżby spłacali jakieś zobowiązania ? )....to tak jak w ruchu drogowym umawiamy się na prawostronny , a tu okazuje się , że to tylko my trzymamy się ustaleń