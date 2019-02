Beata Szydło: ,,GW'' obnażyła prawdę o tym, jakich rządów chciałaby w Polsce

Beata Szydło odniosła się też do zarzutów, że budżecie miało nie być pieniędzy na wypłatę 500 zł na każde dziecko, a teraz PiS jednak to wprowadza. Przypomniała, że w ustawie o 500 plus jest wyraźny zapis, że co roku program jest analizowany i były już do niego wprowadzane zmiany. Podkreśliła, że zapowiadano jego rozszerzenie, jeśli pozwoli na to sytuacja ekonomiczna. Jak wyjaśniła, dzięki dobrym rządom PiS, uszczelnieniu systemu podatkowego i zatrzymaniu w budżecie miliardów złotych, które wypływały do mafii paliwowych, można to zrobić. - Politycy opozycji jednego dnia mówią, że wprowadzą na każde dziecko, a drugiego dnia, że budżetu nie stać na ten program - zwróciła uwagę na brak konsekwencji w retoryce politycznych rywali.