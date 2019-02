Beata Szydło do opozycji: Miejcie odwagę odpowiedzieć Polakom na te trzy pytania!

„Program PiS jest jasny. Ze wzrostu gospodarczego mają prawo czerpać wszyscy Polacy. Od blisko 4 lat w taki sposób staramy się realizować to wszystko, do czego zobowiązaliśmy się wobec Polaków w 2015 roku” - powiedziała dziś wicepremier Beata Szydło.

„To, że są podwyżki dla nauczycieli, że były podwyżki dla policjantów, że jest wzrost najniższego wynagrodzenia, emerytur, i teraz te dodatkowe propozycje – to jest możliwe dzięki temu, że prowadzimy dobrą politykę gospodarczą, umiejętnie zarządzamy finansami publicznymi, walczymy zdecydowanie z tymi, którzy nieuczciwie traktowali finanse publiczne i budżet państwa, potrafiliśmy uszczelnić system podatkowy i zlikwidować patologie, które były związane z wyprowadzaniem z budżetu miliardów złotych, które dzisiaj możemy przeznaczyć na to, na co powinny być przeznaczone”